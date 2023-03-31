BLACKPINK Jisoo新歌〈花〉MV公開三小時破千萬觀看，評價兩極化：風格獨特又上癮VS歌難聽又曝弱點

【內文中有網友評價】說實話，第一次聽覺得很特別，然後不知不覺就重播聽了八次了，蠻獨特的風格，然後… Jisoo好美～！

人氣女團 BLACKPINK 迎來最後一位 solo 的成員 Jisoo（金智秀），今天中午公開了粉絲 BLINK 們期待已久的新歌〈花〉（FLOWER），僅僅公開三小時就破了1000萬觀看人次，再次展現了她的超高人氣。







▼MV中也完全是她專屬的時裝秀，主打歌〈花〉以極簡的編曲和旋律，凸顯出Jisoo的獨特歌聲，MV拍攝手法也是以追求電影質感般，將視覺著重在「花」和「蝴蝶」這兩個主題上：



不過，在公開後，網上對於這次的solo曲則出現了兩極化的評價：「臉有多美，歌就有多難聽」、「說實話，那些時尚我不是很懂」、「你們說難聽的意見很主觀，但成績就擺在那裡，無須多言」、「YG用心做預告，用腳做歌曲嗎？」、「我蠻喜歡Jisoo獨特的歌聲，但這首歌沒有合音搭配，有點單薄，她的優點反而變缺點了」、「我覺得四個人的solo曲中，Jisoo反而是最棒的耶」、「MV裡的Jisoo超美，曲子有種怪誕風格」、「聽一次就愛上了」、「越聽越喜歡，而且Jisoo真的好漂亮，完全就是演員臉」、「這個beat有打中我」、「有trot(韓國演歌)的風味，我爺爺說很喜歡」

不知道大家聽完覺得如何呢？





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