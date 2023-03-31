SHINee泰民回歸倒數！服役期間曾病情惡化，官推接連公開近照、 健康模樣引期待

SHINee忙內成員泰民將在下週兵役期滿退伍，近日SHINee官方SNS每天更新泰民近照，已開始為他的歸來進行倒數！

SHINee賬號29日PO出泰民和愛寵小貓咪在一起的照片，加上「TAEMINisback」倒數6天的hashtag，隨後兩天也陸續分享更多近照和之前活動時的照片。



從這些自拍照來看，泰民的氣色跟心情都很不錯！讓人感到寬慰：



泰民2021年5月31日入伍，是隊內最後一位服兵役的成員。 一開始在陸軍軍樂團服役，但去年1月憂鬱症和恐慌障礙出現惡化，雖然一直接受治療和咨詢仍不見好轉。 軍隊評估認為泰民難以在治療的同時繼續服役，最終決定將他編入補充役，原本的退伍日期也因此延後。



去年聖誕節當天，泰民更新IG限動首次透露距離退伍還有100天，也就是今年4月4日！



久違看到泰民健康的模樣，粉絲們紛紛表示開心和期待：「一直在等你」、「終於看到終點了」、「終於能看到舞台上的泰民和SHINee啦」。



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