【專訪】《模範的士2》李帝勳嚮往在港生活：劇中那麼多副角色我最喜歡這個！

說實話，小編在專訪期間被這個男人喜歡香港的程度有震驚到！

本月中旬，李帝勳應黃Viu邀請，驚喜現身「香港國際影視展2023」宣傳《模範的士2》（模範計程車2），在記者會上他已經不斷表示自己有多喜歡這個地方，到了專訪時候仍不斷對這地方「釋出愛意」，更表示想在這裡住下來！



第二季一開播就先走出韓國，到越南出任務，說到這次到其他地方拍攝，他都說因為當時仍正值在疫情時期，好多原先安排的地方拍攝，到最後其實是回韓國，再找相似的地方進行拍攝，他也很感謝觀眾：「看得出來觀眾都對整個劇組好好，有些地方其實都知道其實不是當地實景拍攝，都沒有說穿，真的很感謝大家呢！」問到如果未來有機會的話，他希望「彩虹運輸」的服務版圖可以擴展在亞洲地區，如自己私心的話，他二話不說要在香港：「我敢說在韓國演員中，我應該是最常來香港旅行的。」



他亦透露如世外桃源般的渡假聖地，他更喜歡繁華、五光十色的城市生活，他表示：「喜歡在繁忙的街道上散步，好好的觀察四周的人和事，這些對我來說都十分治癒。不過...說真的，如果可以的話，我更想長住於香港。」他講完，小編立刻問了一句：「真的嗎？」他立刻用很堅定的眼神說：「是的！」（其實小編很想嘴他說香港的樓價很恐怖呢，是不是好好的冷靜考慮:P）



在訪談中，李帝勳除了不時跟香港這地方「大表白」之外，他也坦言對九十年代的香港電影有一種非一般的熱愛，他更向我們說：「這個話題...我可以聊超久，應該需要用一整天的時間呢～(笑)」同時他表示很尊敬及崇拜「哥哥」張國榮，也很欣賞跟張國榮合作多次的王家衛導演及其作品，對於香港這地方及自己事業上都在２位的作品中受到很多很大影響。



在一二季中，李帝勳都要扮演不同的角色，試過不同的造型！小編想加起來的，都跟一個fashion show的數量差不多（笑）問到他在這麼多個副角色當中最喜歡哪一個，他就表示是第四集的重口音演鄉村青年，因為平常很少有機會嘗試這樣的打扮，而要演把鄉下話講得很溜的部分，對他來說是一種新的挑戰，在當中也感受到非常有趣，所以很喜歡這個副角色。



而在劇中融入了不少真實社會案件，問及李帝勳在看劇本時，有沒有哪一個社會案件讓他最有印象最深刻，他就表示：「是第５集的公寓詐騙案，因為當中是涉及到利用小孩去進行犯罪，見到這樣的事件發生，一方面對於小孩曾因為這些遭遇感到抱歉，另一方面覺得很氣憤那些人利用小孩去做損害他人。」



如果要請李帝勳過去所飾演過的劇集或電影的角色加入「彩虹運輸」團隊成為其一員，問他會選擇會是誰，李帝勳便推薦了2014年上映的電影《偵探洪吉童：消失的村莊》（幻影偵探）裡面「洪吉童」，他覺得因為這角色很聰明，很會用說話的方式去打動人，所以覺得他如果能夠成為成員之一，應該對團隊有很大幫助。（如果第三季開拍，真的可以考慮把這個角色放在副角色裡面啊～）



現在《模範的士2》已經播到第十集了，想知道「彩虹運輸」還有遇到什麼事？香港觀眾就記得鎖定「黃Viu」啦！



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