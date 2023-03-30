金銀淑選出《黑暗榮耀》6大名場面：每一場都是經典！透露同珢&如炡的未來之路：是瘋狂的愛情啊～

《黑暗榮耀》的熱播再次驗證了編劇金銀淑身為「金牌編劇」的威力。

《黑暗榮耀》1、2部落幕已經多日，但熱度依舊不減，在Netflix上非英語類TV中連續4周穩居冠軍，累計觀看時長為超過4億小時。 說起讓該劇爆火的功臣，一定就是編劇金銀淑，可以說沒有她就沒有《黑暗榮耀》，是她賦予了該劇最基礎的根骨。

金銀淑編劇有不少代表作，《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》、《紳士的品格》等都出自她手，《黑暗榮耀》讓觀眾們看到金編劇不僅僅只會寫浪漫喜劇，執筆暗黑系復仇爽劇也很有一套。 最近金編劇就接受了韓媒的採訪，還親自挑出了個人認為的《黑暗榮耀》名場景。

1. 警署中警察對同珢（宋慧喬 飾）說的「應該要聽，雖然晚了18年」。 金銀淑編劇誇讚扮演警察的演員和宋慧喬演技很讚，令她看了之後忍不住落淚。



2. 少年同珢救起房東奶奶（孫淑 飾），房東奶奶對她說：「我們等春天再死吧，春天」，這是一老一少相互救贖的開始。



3. 最後一集最後一個場景中的「我愛你」，以同珢為藉口想要活下去的如炡（李到晛 飾）和以如炡為藉口繼續活下去的同珢，「我愛你」也代表著他倆「我想要活下去」。



4. 神婆被昭熙附身時的場景，一陣清風劃過同珢的臉頰，吹起她的髮絲，彷彿是昭熙在擁抱同珢，這裡沒有一句台詞，卻處處在告訴觀眾昭熙的存在。



5. 如炡和河度領下圍棋的場景，如炡所說的「受害者們的原點」，其實這就是《黑暗榮耀》的主題。



6. 涏鎮（林智妍 飾）在葬禮現場和警察大叔爭執戲，她的那句「夠了！！！會幫忙處理吧！！！」太帶感了，林智妍的癲狂演技太絕了。



더글로리 난 이장면 연기 미쳤다고 생각했는데ㅋㅋㅋ됐구요!!!!!!!!!!수습하실거죠!!!

요전에 저 형사가 은퇴협박해서 지도 순간 쫄렸으면서 전세역전되자마자 개지랄하는거 보솤ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tLiuEgv4CJ — チャチャ (@chakeruu) March 11, 2023

最後，金銀淑編劇還解答了觀眾們十分好奇的「同珢和如炡未來是否會幸福」的問題，金編劇解釋：「如炡和同珢今後面對的就是復仇和毀滅，在復仇的過程中他們已經成了加害者，所以除了去如地獄一般的教導所之外，他們也不知道該如何活下去。 不過他們始終在一起，如同一起前往天堂一樣共同墜入地獄，是非常瘋狂的愛情。」

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