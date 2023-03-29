「偷看BTS RM個人信息」韓鐵路職員被解僱！曾瀏覽「RM地址&手機號碼」，幫朋友買臨近座位車票

本月初韓國鐵路公社發現一名職員違規查看RM個人信息長達3年之久，包括他的居住地址和手機號碼等，RM本人也將這消息PO到IG表示無語。 今日據韓媒報道，該職員已遭到解僱懲戒！

涉事職員A某負責IT開發業務，工作內容包括票務預約等。 有職員向公司舉報稱，A某曾說：「偷看RM的購票信息後去見了他本人」、「告訴朋友相關信息，讓朋友買了他附近座位的票」。 韓國鐵路公社於是展開內部調查，最終確認了A某的違規事實。



據韓國鐵路公社透露，A某從2019年開始的3年間查看RM個人信息多達18次，內容包括購票信息、居住地址、手機號碼等等。 A某表示自己是RM的粉絲，查看相關信息只是出於「個人的好奇心」。 韓國鐵路公社稱沒有發現資訊外流跡象，但經此一事後已開始增加內部瀏覽個人信息時的程序。

相關消息被報導後，RM本人也截圖PO到IG限動，沒有做出評論、只留下「苦笑+流汗」的表情符號，看得出十分無奈。 RM是出名的藝術愛好者，經常獨自搭車火車前往各地看美術展，得知此事的粉絲們十分氣憤，紛紛留言要求尊重藝人的個人生活，感慨「連火車都不能隨便坐了」。



韓國鐵路公社本月8日以「違反品位維持義務」之名將A某交給懲戒委員會處理，目前已做出「解僱」決定。 據悉，監査委員會曾請求將該職員處以「停職」，但懲戒委員會最終做出了如上嚴格判定。 在韓國鐵路公社的懲戒體系裡，從輕到重依次是「譴責-減俸-停職-解僱-罷免」，A某相當於遭到了最嚴重的懲戒。



韓網友對韓國鐵路公社的應對表示稱讚，並指出航空公司、旅行社、手機通訊公司也最好抓一抓「內鬼」：「這個人是被發現了，沒發現的還有多少呢？」 、「居然還跟同事們炫耀」、「根本是跟蹤狂，應該起訴」、「只有被解僱才會清醒」、「是很好的先例」、「航空公司才是重災區，私生們是如何知道航班資訊的呢？」

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