「偷看BTS RM个人信息」韩铁路职员被解雇！曾浏览「RM地址&手机号码」，帮朋友买临近座位车票

本月初韩国铁路公社发现一名职员违规查看RM个人信息长达3年之久，包括他的居住地址和手机号码等，RM本人也将这消息PO到IG表示无语。 今日据韩媒报道，该职员已遭到解雇惩戒！

涉事职员A某负责IT开发业务，工作内容包括票务预约等。 有职员向公司举报称，A某曾说：「偷看RM的购票信息后去见了他本人」、「告诉朋友相关信息，让朋友买了他附近座位的票」。 韩国铁路公社於是展开内部调查，最终确认了A某的违规事实。



据韩国铁路公社透露，A某从2019年开始的3年间查看RM个人信息多达18次，内容包括购票信息、居住地址、手机号码等等。 A某表示自己是RM的粉丝，查看相关信息只是出於「个人的好奇心」。 韩国铁路公社称没有发现资讯外流迹象，但经此一事后已开始增加内部浏览个人信息时的程序。

相关消息被报导后，RM本人也截图PO到IG限动，没有做出评论、只留下「苦笑+流汗」的表情符号，看得出十分无奈。 RM是出名的艺术爱好者，经常独自搭车火车前往各地看美术展，得知此事的粉丝们十分气愤，纷纷留言要求尊重艺人的个人生活，感慨「连火车都不能随便坐了」。



韩国铁路公社本月8日以「违反品位维持义务」之名将A某交给惩戒委员会处理，目前已做出「解雇」决定。 据悉，监査委员会曾请求将该职员处以「停职」，但惩戒委员会最终做出了如上严格判定。 在韩国铁路公社的惩戒体系里，从轻到重依次是「谴责-减俸-停职-解雇-罢免」，A某相当於遭到了最严重的惩戒。



韩网友对韩国铁路公社的应对表示称赞，并指出航空公司、旅行社、手机通讯公司也最好抓一抓「内鬼」：「这个人是被发现了，没发现的还有多少呢？」 、「居然还跟同事们炫耀」、「根本是跟踪狂，应该起诉」、「只有被解雇才会清醒」、「是很好的先例」、「航空公司才是重灾区，私生们是如何知道航班资讯的呢？」

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