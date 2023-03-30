《Biong Biong地球娛樂室》第二季首爾開拍！成員們的奇裝異服亮相，李泳知的造型似乎有點熟悉 XD

由李恩智、MIMI、李泳知、安兪眞出演的《Biong Biong地球娛樂室》是爲了抓住逃到地球的月球兔子「兔瓏」而聚在一起的4名勇士們穿越時空展開的綜藝節目。

成員們各種瘋狂的舉動，常常讓製作組超「崩潰」，捉弄羅PD更成為她們的日常，播出後也受到許多觀眾的喜愛。今年1月宣布製作第二季，他們也飛往芬蘭進行拍攝。



不過，29日開始兔瓏（토롱이）的官方 IG 又更新一系列的照片，似乎是在首爾進行追加拍攝呀！兔瓏拿了一堆行李箱：「孩子們，我就等今天了！如果你們抓不到我的話，就不用旅行箱了。哈哈哈，但是你們也沒有出入證吧？加油吧！」還表示自己的忍耐力一杯咖啡 XD

兔瓏帶著行李箱偷跑（？）時還抱怨：「哇～爲什麼這麼重啊！」結果...行李箱遺留在各處：「雖然不知道是誰的，但是對不起，太重了拿不走！真的會患上腕隧道症候群。」

還有以奇裝異服亮相的成員們，李泳知這是在 Cos 太陽〈Monster〉的造型嗎嗎 XD 兔瓏表示：「哎呦！每次都被你們的服裝都嚇一跳。」之後兔瓏又發了一個：「我要從2號出發，然後再也不回來了，知道我在說什麼嗎？就算都告訴了，你們也不知道。」而《Biong Biong地球娛樂室》預計在5月播出，真的太期待看到啦！



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