《原來這就是愛啊》「烏冬CP」金英光&李聖經初Kiss就在今日！劇照與特別版海報先公開

《原來這就是愛啊》今（29）日將公開最新11、12集，Disney+官方率先釋出吻戲劇照與海報，預告更心動的情節即將展開。

先回顧上週的第9、第10集，沈宇宙（李聖經 飾）承認喜歡但倔強的對韓冬辰（金英光 飾）築起冰冷的牆，讓韓冬辰混亂又氣餒。然而，沈宇宙抵擋不住自己想守護韓冬辰的那顆心，代替姜敏英（Hani安喜延 飾）被石頭砸，她覺得這才能結束申代表對韓冬辰的怨懟。



韓冬辰忍了那麼久終於爆發，不想再容忍申代表的作為，對於沈宇宙的憐愛也隱藏不了了。他伸手撫摸沈宇宙的臉，沈宇宙回握了他的手，「烏冬CP」*就此確認感情，兩人還一起露營。（*按：韓語「烏」同「宇」，CP名是諧音自烏冬麵的烏冬。）



雖然第10集尾聲，沈宇宙因為媽媽的關係陷入低潮，但從11、12集先公開劇照可見烏冬CP的羅曼史順利進行中，兩個人甜蜜對視要吻上了對方……今日公開的特別版海報也以接吻的前一刻為主畫面，副標題寫「確定的是，復仇成了未知數」，沈宇宙的復仇計畫早就消失無蹤了。



製作公司透露宇宙媽媽對於「烏冬CP」的羅曼史可是危機也是轉機，會解開錯綜複雜的孽緣，還是為兩人的愛情畫下句點，要請觀眾敬請收看了。



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