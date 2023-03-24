《原來這就是愛啊》李聖經再出手守護金英光，倔強的她終於卸下心防（EP.9-10）

《原來這就是愛啊》本週播出了第9、第10集，沈宇宙（李聖經 飾）與韓冬辰（金英光 飾）終於有了近一步發展，沈宇宙的心牆慢慢被打破……

（以下涉及劇透）



7、8集沈宇宙與韓冬辰分別與友人承認了喜歡上了對方，但也許是撞見了韓冬辰與姜敏英（Hani安喜延 飾）摟抱，沈宇宙選擇用冷漠面對韓冬辰，韓冬辰心灰意冷。



弟弟丟在韓冬辰家的行李最終還是為他們的感情推波助瀾，沈宇宙前往韓冬辰家見到申代表要對姜敏英出手，她衝上前擋下……韓冬辰瘋了的前往醫院，憐惜的撫摸沈宇宙的臉，沈宇宙握住他的手。



沈宇宙突破心防，韓冬辰封閉的心也打開了，睽違3年再次露營，還帶上了沈宇宙。兩個人感情逐漸加溫，另一邊沈宇宙的姐姐申慧星（金叡園 飾）卻再次遭受感情打擊，她因前段感情患病，現任男友朴守護（徐伊敘 飾）卻無法同理她，她崩潰抱住尹濬（盛駿 飾）。



感情的事先放後面，很快就有個更大的狀況等著沈家三姐弟，媽媽（金姬貞 飾）來到首爾卻見三姐弟早已被趕出家門，氣憤的要他們別認自己為媽了，沈宇宙不服氣跑出家門，在外面吹著風偷偷落淚……

下週播出的第11集，韓冬辰向沈宇宙說了長長的告白，而沈彗星和朴守護講清楚，也向尹濬表白自己心煩意亂的時候想起的只有他。預告尾聲，沈宇宙哭著向媽媽道歉自己做錯了。此支預告上架一天已破10萬觀看次數，可見越來越多觀眾被《原來這就是愛啊》魅力吸引。



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