《雖然沒準備什麼菜》預告4/7第二季回歸！李泳知開箱YT百萬訂閱金牌、放話成為「1等劊子手」，首位嘉賓是BLACKPINK Jisoo！

休息近半年的《雖然沒準備什麼菜》昨日終於更新，公開了大家盼望已久的第二季預告片！標題借用大熱劇《黑暗榮耀》的台詞：「我願意當1等劊子手，說吧，從什麼開始喝？」XD

文案也是台詞梗不斷：「Nice的劊子手的回歸，想你想得要死了。 從今天開始，每一天都是喝到爛醉，因為我會成為你的1等劊子手。 歡迎來到我的自炊房。 讓你看看1等劊子手是什麼樣。」 所謂「自炊房」是韓國一種租房形式，即是地方不大價格不高、附有廚房可以自己煮飯的出租屋，基本上就是李泳知節目裡這樣XD



《雖然沒準備什麼菜》頻道已超過200萬訂閱，獲得YouTube頒發象徵百萬訂閱的「鑠金創作者獎」。 影片裡李泳知徒手暴力開箱，開心到伸出舌頭舔獎牌、用力聞「金子的氣味」，被告知不是真金後還不死心地用牙咬了一下，這才「認命」。 YouTube稱百萬獎牌是以鍍金黃銅打造，所以聞起來有金子味道但咬下去「口感」不對倒也合理XD



為了慶祝，李泳知拿出燒酒準備一飲而盡、表演「飲酒歌舞」，沒想到喝太快被嗆到：「酒從鼻子裡出來了！」緊急轉換為感動爆哭戲份！



李泳知擦拭地板上的燒酒，眼神突然變得凌厲：「最近出現了很多跟我們很像的節目。 我也不要止步於合法的劊子手了。」 隨後拿起筆墨、用牙齒裁剪宣紙，一邊喝酒一邊揮毫寫下：「1等劊子手。 」節目組也忍不住說：「看起來真的很像劊子手！」



預告片最後透露第14集的公開時間是4月7日晚7點，背景音樂用的是BLACKPINK的歌！此前有消息稱第二季首位嘉賓是BLACKPINK成員Jisoo，加上Jisoo昨日發行首張單曲專輯《ME》宣告SOLO出道，看來應該就是她沒錯啦~



李泳知在預告片下幽默留言：「每次拍這個都會折壽。」 但其他網友都表示期待：「就算有再多相似的節目，李泳知也是one & only」、「沒有人能贏過元祖」、「上一季結尾是Jin、這一季開頭是Jisoo，wow這節目真的是國際級」、「可以一邊看《雖然沒準備什麼菜》一邊等《地球娛樂室》啦！」



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