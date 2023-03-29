骗人生女儿专访！《黑暗荣耀》「睿帅」吴智律不懂复仇剧〜河度领爸爸VS全宰寯叔叔她会选谁〜

因演出《非常律师禹英禑》以及《黑暗荣耀》而受到观众们喜爱的8岁小童星吴智律，为时尚杂志拍摄超成熟画报，快问快答的内容也超可爱，一定要开声音听听她的奶娃音〜超疗愈〜

吴智律表情多多，有时候认真思考问题，有时候还像是对著镜头说秘密一样小声地回答。问她觉得自己什么时候最美呢？她说自己幸福时开心大笑的时候最美。对於自己最有把握的演技，她也选择笑容的演技，而对她来说难度最高的也是哭戏。吴智律搞笑地说，在家里自己明明还满爱哭的，可是拍摄时常常很怕哭不出来……



原本梦想要当动物幼稚园的老师，可爱的吴智律表示最近梦想已经改为「动物饲育员」了，还是一样热爱小动物。对於在拍摄时金银淑作家称赞她是一位好演员，吴智律表示非常感谢。年纪小小的她虽然不懂什么是「复仇剧」，只觉得看到宋慧乔所饰演的文同垠老师，让她也有点害怕，不过拍摄这部作品的每一瞬间都让她相当难忘。



吴智律每周六固定要去戏剧训练学校，星期天自由日她喜爱跟爸爸到图书馆看漫画，那对於剧中的爸爸河度领以及生父全宰寯，吴智律比较喜爱哪一位呢？她先是称赞了饰演河度领的演员郑星一，在现场非常亲切也很照顾她，而饰演全宰寯的演员朴成勋则是演技非常自然，也一样对她很亲切，她反问大家喜欢哪一位呢？



有趣的是吴智律只要抽到请她「唱歌」的问题，立刻就说「不行〜」然后匆匆告别镜头跑掉的样子真的超可爱啊！



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