除了有《出差十五夜》綜藝可看外！朴敘俊也確定出演《IU's Palette》與 IU 一起暢聊音樂和電影幕後花絮

【全新劇照】這不就是合唱的節奏嗎？？？好期待啊～～～。（朴敘俊有唱過 IU 的〈夜信〉哦，大家有聽過嗎？點進文章看影片吧！）

根據 StarNews 的獨家報導，朴敘俊確定出演由 IU 主持的網路熱門節目《IU's Palette》（IU的調色盤），消息一出立刻引發網友們的關注。



朴敘俊與 IU 合作了全新電影《Dream》即將在4月26日上映，目前有確定會登上羅PD的《出差十五夜》，除此之外，朴敘俊也確定出演《IU's Palette》，與IU一起暢聊音樂和電影幕後花絮，此外，網友們也猜測兩人很有機會在節目上合唱，因為朴敘俊也曾在自己主演的電視劇中獻聲過不只一次，每一回都能創造出經典畫面，對於兩人有機會合體獻聲，大家也都非常期待！



▼《金秘書為何那樣》最經典的求婚自彈自唱片段：



▼朴敘俊 cover 過 IU 的〈夜信〉（Through the Night）：



電影《Dream》講述一位沒有計劃沒有概念的前足球選手尹洪大（朴敘俊 飾），和一位失去了熱情的PD李素敏（IU 飾），與一群無家可歸的足球選手們，一起挑戰完成不可能夢想的熱血故事。



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞