IVE新曲〈KITSCH〉「主唱」Liz的Part只有6秒！韩网友：「真心无法理解、为什么要差别待遇」

27日下午，「大势女团」IVE 通过各大音源网站公开首张正规专辑《I've IVE》先行曲〈KITSCH〉的音源和 MV。

而〈KITSCH〉是一首能够感受到 IVE 优雅和反转魅力的歌曲，以强烈的节奏和贝斯爲基础，充满听觉上的乐趣。发行5个小时后，以 Melon TOP100 爲首，Genie、Bugs 等音源网站都占据第一位，真的非常厉害！



不过这次的主打歌〈KITSCH〉「主唱」Liz 的 Part 只有6秒，也在韩国论坛 The qoo 引发讨论，留言数已经破千。韩网友纷纷表示：「5.8秒？太过分了...」、「因爲对嘴争议还登上公共电视台的新闻，爲什么还要对最厉害的成员那样」、「唯独对 Liz 很过分啊呵呵 Liz 声音好听，现场演唱也很稳定，爲什么呢」、「都是20秒左右，只有一个人是6秒」、「不是 真的是对主唱做什么呢」、「太过分了！怎么回事啊，也不是10名成员」、「看了MV Liz 时间真的很短」、「主唱部分给6秒，其他成员平均分配的组合是第一次看到」、「Liz 的声音是宝物啊」等等。

另外，IVE 将在4月10日发行首张正规专辑《I've IVE》。她们2月在首尔举行 FAN CONCERT《The Prom Queens》，6月将到菲律宾、台湾、新加波和泰国等地举行，看来粉丝们有机会看到新歌舞台啦～！



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