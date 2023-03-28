超高颜值间谍组合！全智贤&姜栋元有望合作谍报爱情剧《北极星》，搭档《分手的决心》《小女子》编导班底

今日有韩媒报道称，全智贤和姜栋元很可能在新剧《北极星》中首次合作，这将是事业偏重大萤幕的姜栋元时隔20年回归电视剧。

《北极星》是一部谍报爱情剧，讲述在生活中失去身份感的间谍们重新找寻自我的故事。 由电影《分手的决心》和电视剧《小女子》编剧丁瑞庆，与《黑道律师文森佐》《小女子》导演金熙元二度合作打造。





除了强大的编导班底，目前最有可能的主演阵容也让人十分振奋！

全智贤从《触不到的恋人》《我的野蛮女友》开始为亚洲观众熟知，之后主演的影视作品《来自星星的你》《蓝色海洋的传说》《神偷大劫案》等也不断人气攀升。



全智贤婚后於2016和2018年诞下两个儿子，2021年以tvN电视剧《智异山》回归可惜未能获得较大话题度，很期待这次新作能扳回一局！



姜栋元近年来专注在电影领域，《狼的诱惑》自不必说，后来主演的《田禹治：超时空争霸》《黑祭司》《王牌计中计》（香港译：流氓检察官）《婴儿转运站》（香港译：孩子转运站）也获得不少好评。



姜栋元上一次出演电视剧还是2004年播出的《魔术》，已经过去接近20年了！久违回归小荧幕也让人十分期待~



目前全智贤公司回应正在积极考虑出演，目前尚未确定播出平台。 韩网友已开始激动：「OMG，姜栋元的电视剧！」、「一个超美一个超帅，这组合疯了啦」、「这是大家许愿了很久的组合啊」、「姜栋元居然回来拍电视剧，看来电影界真的完了kk」、「已准备好本放死守、二刷三刷」、「一定要大发，不要让大家失望啊！」

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