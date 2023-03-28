【有片】劉亞仁接受12小時警方調查後首發聲：對不起！雇超豪華律師團，讓人聯想到《黑暗榮耀》「河度領」的名台詞

時隔多日，劉亞仁重新出現在大眾視線面前，這次是前往警方調查。

劉亞仁從前年開始到去年為止的2年期間共使用異丙酚100次以上的嫌疑。 另外，警察對劉亞仁的小便和毛髮進行分析的結果顯示，除了異丙酚之外，還檢測出大麻、海洛因、氯胺酮成分。 3月27日，首爾警察廳毒品犯罪調查隊以嫌疑人身份傳喚了劉亞仁進行調查。 實際上，3月24日劉亞仁就該前往警署接受調查，但因日期被媒體公開，被劉亞仁的律師團要求調整，而他的律師團也就此成為眾人矚目的焦點，三位律師實力雄厚，資歷頗深，堪稱「超豪華律師團」。



這次劉亞仁的律師團共有三名律師，第一位朴成鎮（音譯）是執行大檢察院（最高檢察院）毒品課長、組織犯罪課長與次長檢察官、檢查總長等職務代理的專業律師，曾多次為娛樂圈內涉毒的明星藝人辯護。 第二位車相浩（音譯）也不一般，他曾在釜山地方檢察院、首爾中央地方檢察院工作，後加入了全韓國最大的法律公司「Kim & Chang」。 第三位則是安孝政，他曾是大檢察院公判訟務課長，之後也加盟了「Kim & Chang」，開啟了律師生涯。 三位皆是韓國法律界響噹噹的人物，且都有檢察院的工作經驗，看得出劉亞仁和他的經紀公司為此做足了準備，也讓不少人聯想到了最近熱播的《黑暗榮耀》中男二號「河度領」（鄭星一 飾）在老婆朴涏鎮（林智妍 飾）被抓後所說的「人生中絕不能省的錢就是律師費」。



劉亞仁現身警署當時，警署外面已經有不少韓媒在等候，看到他出現後不停地提問，但劉亞仁始終一言不發，有網友表示：「他平常話很多，怎麼這次一句話都不說」、「是不是律師讓他什麼都不要說」、「一點都不像劉亞仁的行為」等。



但在結束了12個小時的調查後，劉亞仁重新現身時態度大變，這次他回答了記者的問題，用哽咽、顫抖的聲音說道：「因為不好的事情站在這裡，讓喜歡我的朋友們失望了，我有深刻反省。 我一直覺得我的出格行為沒有對任何人造成傷害，將這一想法合理化，才陷入錯誤之中。很抱歉這麼晚才表明立場，我知道大家不願意看到我，我把這次的事情當成可以過我之前未體驗過的健康生活的一次機會，非常抱歉讓大家失望了。（調查過程中）該說的我都說了。」 韓媒解讀稱，他的回應實際上也是承認了吸毒行為。



此外，警方正在商討劉亞仁的拘留令申請方案中。

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