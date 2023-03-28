【有片】刘亚仁接受12小时警方调查后首发声：对不起！雇超豪华律师团，让人联想到《黑暗荣耀》「河度领」的名台词

时隔多日，刘亚仁重新出现在大众视线面前，这次是前往警方调查。

刘亚仁从前年开始到去年为止的2年期间共使用异丙酚100次以上的嫌疑。 另外，警察对刘亚仁的小便和毛发进行分析的结果显示，除了异丙酚之外，还检测出大麻、海洛因、氯胺酮成分。 3月27日，首尔警察厅毒品犯罪调查队以嫌疑人身份传唤了刘亚仁进行调查。 实际上，3月24日刘亚仁就该前往警署接受调查，但因日期被媒体公开，被刘亚仁的律师团要求调整，而他的律师团也就此成为众人瞩目的焦点，三位律师实力雄厚，资历颇深，堪称「超豪华律师团」。



这次刘亚仁的律师团共有三名律师，第一位朴成镇（音译）是执行大检察院（最高检察院）毒品课长、组织犯罪课长与次长检察官、检查总长等职务代理的专业律师，曾多次为娱乐圈内涉毒的明星艺人辩护。 第二位车相浩（音译）也不一般，他曾在釜山地方检察院、首尔中央地方检察院工作，后加入了全韩国最大的法律公司「Kim & Chang」。 第三位则是安孝政，他曾是大检察院公判讼务课长，之后也加盟了「Kim & Chang」，开启了律师生涯。 三位皆是韩国法律界响当当的人物，且都有检察院的工作经验，看得出刘亚仁和他的经纪公司为此做足了准备，也让不少人联想到了最近热播的《黑暗荣耀》中男二号「河度领」（郑星一 饰）在老婆朴涏镇（林智妍 饰）被抓后所说的「人生中绝不能省的钱就是律师费」。



刘亚仁现身警署当时，警署外面已经有不少韩媒在等候，看到他出现后不停地提问，但刘亚仁始终一言不发，有网友表示：「他平常话很多，怎么这次一句话都不说」、「是不是律师让他什么都不要说」、「一点都不像刘亚仁的行为」等。



但在结束了12个小时的调查后，刘亚仁重新现身时态度大变，这次他回答了记者的问题，用哽咽、颤抖的声音说道：「因为不好的事情站在这里，让喜欢我的朋友们失望了，我有深刻反省。 我一直觉得我的出格行为没有对任何人造成伤害，将这一想法合理化，才陷入错误之中。很抱歉这么晚才表明立场，我知道大家不愿意看到我，我把这次的事情当成可以过我之前未体验过的健康生活的一次机会，非常抱歉让大家失望了。（调查过程中）该说的我都说了。」 韩媒解读称，他的回应实际上也是承认了吸毒行为。



此外，警方正在商讨刘亚仁的拘留令申请方案中。

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