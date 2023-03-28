《黑暗榮耀》「姜賢南老公」公開拍攝趣事：到了片場差點被趕出來

《黑暗榮耀》從主角到配角，每一位亮相的演員都演技炸裂，就連只有幾場戲的幫傭阿姨「姜賢男」的酒鬼老公也不例外。

不知道大家有沒有和小編一樣，非常心疼幫傭阿姨，看到她被酒鬼老公家暴，恨不得衝進銀幕裡暴揍他一頓，只能說演員演技太好，完全讓觀眾入戲了。最近飾演酒鬼老公「李錫在」的柳誠炫公開了拍攝時候的趣事。



柳誠炫透露《黑暗榮耀》中的「李錫在」雖然是個無酒不歡、喜歡家暴老婆的爛人，但劇外的自己卻是個滴酒不沾的人，連一杯燒酒都喝不了。拍攝第一場戲的那天，柳誠炫穿著自己平常的衣服，沒化妝也沒做髮型，就那樣去了片場。在片場附近等待的時候，他一邊背著台詞，一邊在周圍走來走去，一位片場工作人員看到他，之後就向其他人說「趕快趕他走，他好像喝酒了」，將他誤認為小區裡醉酒之人，擔心他會破壞片場秩序。柳誠炫就這樣守在片場外圍等著自己的戲份，當聽到輪到自己時，他就堂堂正正走了進去，沒想到很快就聽到工作人員大喊「快抓住他」，原來還是把他當作了醉酒之人，害怕他擾亂劇組。此時，站在一邊的導演慢悠悠地替柳誠炫解圍，說道：「嗯，不錯，這才是完美的角色。」



短短的幾場戲份就讓觀眾記住了「李錫在」這個角色，暴躁無賴的形象深入人心，不管角色有多小、戲份有多少，都能演出自己特色的人就是一位好演員。不少觀眾看了「李錫在」的演技之後，都表示：「看的時候非常害怕」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞