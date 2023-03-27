《黑暗榮耀》會有第三部嗎？金銀淑作家透露：「孫慏梧說能不能讓他復活，要我讓他也一起參與」

26日，Netflix Korea 官方 YouTube 頻道公開金銀淑作家、安吉鎬導演、朴成勳、鄭星一、金赫拉、車珠英、金建宇參與的《黑暗榮耀》第二部分解說。

當天，大家一起觀看孫慏梧（金建宇 飾）葬禮中李蓑羅（金赫拉 飾）和崔惠程（車珠英 飾）吵架的場面。金赫拉說：「這個場面結束後，我感覺到了我自己的『陰森』，心情特別不好，即使已經拍完了，但還是很敏感，涎鎮說她也有一樣的感受，所以我們就說好了，暫時不要再演這樣的角色，不然得出事了。」



金銀淑作家也表示理解，說自己寫那種戲的時候也會很煎熬，寫幸福場景的時候不會有那種經歷，但寫黑暗的東西就會變得疲憊不堪。而金建宇提到自己飾演孫慏梧的葬禮場面：「雖然我沒有出現在那個場面，但這個設定從讀劇本開始就覺得很新鮮。」還開玩笑地說想去拍攝現場玩！



金銀淑作家還透露：「在慶功宴會上的時候，有提到『要不要做第三部』，孫慏梧說能不能讓他復活，無論如何都要活下來，要我讓他也參與進來。」金建宇表示沒有慏梧的第三部是不行的 XD 不過有不少觀眾覺得第二部的結尾就很棒，應該見好就收，大家覺得呢？



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