EXO世勳被爆女友婚前懷孕，還在婦產科被目擊！SM回應：「無根據的虛假消息，將採取法律應對」

近日，有網友在媽媽論壇上傳在婦產科目擊未婚男偶像成員的文章後，吸引人們的視線。

該名網友表示：「今天去產檢見到明星了，感覺很神奇！是男明星，還沒有結婚，好像是女友婚前懷孕了。」還透露該名男明星是男女老少看到名字都會知道。之後又出現「世勳女友婚前懷孕」的貼文，爆出世勳已經有女朋友，女生還在自己 KakaoTalk 的頭貼上傳暗示懷孕的照片和愛心等。

今日（27日），世勳所屬公司SM娛樂發表立場：「在網路上散佈的有關世勳的謠言是完全沒有根據的虛假消息，這是散佈與事實不同的惡意內容，是明顯的犯罪行為。」之後堅決表示：「雖然現在貼文已經被刪除，但正在對最初發布貼文和散佈謠言的人進行監控，將在法律上強硬應對。」



另外，EXO 將於4月8日～9日在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行粉絲見面會，以多樣的脫口秀和舞台與粉絲們見面。這次的見面會由成員SUHO、XIUMIN、伯賢、CHEN、燦烈、D.O.、KAI、世勳參與，是成員們久違地一起進行的完整體日程，讓粉絲們都相當期待！



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