原来EXO也没少挨骂！《BOYS PLANET》导师白久玲超毒舌，KAI疯狂翻旧帐模仿：别告诉别人你是我学生！

目前在人气选秀节目《Boys Planet》当导师的舞者白久玲（又译白久英），其毒舌一直是参赛练习生的阴影，也让观众留下深刻印象。

他近日与Mnet旗下工作室M2合作YouTube节目《绝了久玲》（DOPE CLUB），主题概念是审核来宾能不能加入他的舞蹈社团。第二集嘉宾邀请到近期回归的Kai，也是他的学生。由於很熟识的关系，Kai一开始就搞怪的往内望，让白久玲马上喊出IC……



看著白久玲当上新手MC，Kai逮到机会就Diss白久玲：「哥！身为MC开著腿往后靠问问：『过得好吗？』怎么可以这样！」还回忆起EXO开始活动之前，白久玲曾经装作不认识成员们，某次准备showcase还被他骂：「不要告诉别人说你是我的学生！如果你要这样跳舞，就不要说你是我的学生！」



Kai表示自己终於把十几年的屈辱说出口，当白久玲拒绝Kai加入他的舞蹈社（节目设定），他还威胁(?)白久玲要取出更多记忆，并说：「其实我是来释放压力的，忘记宣传吧！」Kai疯狂回忆过往，让白久玲超慌张直搧风。



看完此集《绝了久玲》，网友都说Kai太搞笑了、很有综艺感，认为他和白久玲因为熟识才那么有化学反应、笑果十足，并且敲碗《绝了久玲》请到EXO完整体！不过不晓得白久玲届时又会被Diss到怎么样XDD。

▼《绝了久玲》Kai篇



另外，白久玲难得那么慌张，不禁令人联想前阵子《Boys Planet》第6集，金奎彬在第二回合表演自我介绍当众模仿白久玲骂韩维辰的话：「光〈Love Killa〉就跳了好几年吗？」白久玲马上抿嘴接受其他导师嘲笑XDD。



《绝了久玲》第一集邀请THE BOYZ善旴，善旴也模仿白久玲讲脏话直言：「综艺XX能不能做好呢？」虽然善旴说是开玩笑的，但白久玲似乎感受到了新手被骂的滋味，捂脸喊：「维辰啊对不起――」后制加上了他在《Boys Planet》对练习生韩维辰说：「我儿子都会跳了！」



▼《绝了久玲》THE BOYZ篇（善旴直言+白久玲道歉大约在17:19）



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