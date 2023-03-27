EXO世勋被爆女友婚前怀孕，还在妇产科被目击！SM回应：「无根据的虚假消息，将采取法律应对」

近日，有网友在妈妈论坛上传在妇产科目击未婚男偶像成员的文章后，吸引人们的视线。

该名网友表示：「今天去产检见到明星了，感觉很神奇！是男明星，还没有结婚，好像是女友婚前怀孕了。」还透露该名男明星是男女老少看到名字都会知道。之后又出现「世勋女友婚前怀孕」的贴文，爆出世勋已经有女朋友，女生还在自己 KakaoTalk 的头贴上传暗示怀孕的照片和爱心等。

今日（27日），世勋所属公司SM娱乐发表立场：「在网路上散布的有关世勋的谣言是完全没有根据的虚假消息，这是散布与事实不同的恶意内容，是明显的犯罪行为。」之后坚决表示：「虽然现在贴文已经被删除，但正在对最初发布贴文和散布谣言的人进行监控，将在法律上强硬应对。」



另外，EXO 将於4月8日～9日在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行粉丝见面会，以多样的脱口秀和舞台与粉丝们见面。这次的见面会由成员SUHO、XIUMIN、伯贤、CHEN、灿烈、D.O.、KAI、世勋参与，是成员们久违地一起进行的完整体日程，让粉丝们都相当期待！



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