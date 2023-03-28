《黑暗荣耀》「姜贤南老公」公开拍摄趣事：到了片场差点被赶出来

《黑暗荣耀》从主角到配角，每一位亮相的演员都演技炸裂，就连只有几场戏的帮佣阿姨「姜贤男」的酒鬼老公也不例外。

不知道大家有没有和小编一样，非常心疼帮佣阿姨，看到她被酒鬼老公家暴，恨不得冲进银幕里暴揍他一顿，只能说演员演技太好，完全让观众入戏了。最近饰演酒鬼老公「李锡在」的柳诚炫公开了拍摄时候的趣事。



柳诚炫透露《黑暗荣耀》中的「李锡在」虽然是个无酒不欢、喜欢家暴老婆的烂人，但剧外的自己却是个滴酒不沾的人，连一杯烧酒都喝不了。拍摄第一场戏的那天，柳诚炫穿著自己平常的衣服，没化妆也没做发型，就那样去了片场。在片场附近等待的时候，他一边背著台词，一边在周围走来走去，一位片场工作人员看到他，之后就向其他人说「赶快赶他走，他好像喝酒了」，将他误认为小区里醉酒之人，担心他会破坏片场秩序。柳诚炫就这样守在片场外围等著自己的戏份，当听到轮到自己时，他就堂堂正正走了进去，没想到很快就听到工作人员大喊「快抓住他」，原来还是把他当作了醉酒之人，害怕他扰乱剧组。此时，站在一边的导演慢悠悠地替柳诚炫解围，说道：「嗯，不错，这才是完美的角色。」



短短的几场戏份就让观众记住了「李锡在」这个角色，暴躁无赖的形象深入人心，不管角色有多小、戏份有多少，都能演出自己特色的人就是一位好演员。不少观众看了「李锡在」的演技之后，都表示：「看的时候非常害怕」。

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