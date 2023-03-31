【专访】《模范的士2》李帝勋向往在港生活：剧中那么多副角色我最喜欢这个！

说实话，小编在专访期间被这个男人喜欢香港的程度有震惊到！

本月中旬，李帝勋应黄Viu邀请，惊喜现身「香港国际影视展2023」宣传《模范的士2》（模范计程车2），在记者会上他已经不断表示自己有多喜欢这个地方，到了专访时候仍不断对这地方「释出爱意」，更表示想在这里住下来！



第二季一开播就先走出韩国，到越南出任务，说到这次到其他地方拍摄，他都说因为当时仍正值在疫情时期，好多原先安排的地方拍摄，到最后其实是回韩国，再找相似的地方进行拍摄，他也很感谢观众：「看得出来观众都对整个剧组好好，有些地方其实都知道其实不是当地实景拍摄，都没有说穿，真的很感谢大家呢！」问到如果未来有机会的话，他希望「彩虹运输」的服务版图可以扩展在亚洲地区，如自己私心的话，他二话不说要在香港：「我敢说在韩国演员中，我应该是最常来香港旅行的。」



他亦透露如世外桃源般的渡假圣地，他更喜欢繁华、五光十色的城市生活，他表示：「喜欢在繁忙的街道上散步，好好的观察四周的人和事，这些对我来说都十分治愈。不过...说真的，如果可以的话，我更想长住於香港。」他讲完，小编立刻问了一句：「真的吗？」他立刻用很坚定的眼神说：「是的！」（其实小编很想嘴他说香港的楼价很恐怖呢，是不是好好的冷静考虑:P）



在访谈中，李帝勋除了不时跟香港这地方「大表白」之外，他也坦言对九十年代的香港电影有一种非一般的热爱，他更向我们说：「这个话题...我可以聊超久，应该需要用一整天的时间呢～(笑)」同时他表示很尊敬及崇拜「哥哥」张国荣，也很欣赏跟张国荣合作多次的王家卫导演及其作品，对於香港这地方及自己事业上都在２位的作品中受到很多很大影响。



在一二季中，李帝勋都要扮演不同的角色，试过不同的造型！小编想加起来的，都跟一个fashion show的数量差不多（笑）问到他在这么多个副角色当中最喜欢哪一个，他就表示是第四集的重口音演乡村青年，因为平常很少有机会尝试这样的打扮，而要演把乡下话讲得很溜的部分，对他来说是一种新的挑战，在当中也感受到非常有趣，所以很喜欢这个副角色。



而在剧中融入了不少真实社会案件，问及李帝勋在看剧本时，有没有哪一个社会案件让他最有印象最深刻，他就表示：「是第５集的公寓诈骗案，因为当中是涉及到利用小孩去进行犯罪，见到这样的事件发生，一方面对於小孩曾因为这些遭遇感到抱歉，另一方面觉得很气愤那些人利用小孩去做损害他人。」



如果要请李帝勋过去所饰演过的剧集或电影的角色加入「彩虹运输」团队成为其一员，问他会选择会是谁，李帝勋便推荐了2014年上映的电影《侦探洪吉童：消失的村庄》（幻影侦探）里面「洪吉童」，他觉得因为这角色很聪明，很会用说话的方式去打动人，所以觉得他如果能够成为成员之一，应该对团队有很大帮助。（如果第三季开拍，真的可以考虑把这个角色放在副角色里面啊～）



现在《模范的士2》已经播到第十集了，想知道「彩虹运输」还有遇到什么事？香港观众就记得锁定「黄Viu」啦！



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