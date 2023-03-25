李世榮擔任穿越奇幻劇《烈女朴氏契約結婚傳》女主，再次換上古裝！

女演員李世榮接到新戲，將於下半年回歸。

據韓媒報導稱，李世榮將參演MBC新金土劇《烈女朴氏契約結婚傳》，扮演女主角，重新穿上韓服，以古裝扮相現身。 《烈女朴氏契約傳》是一部喜劇奇幻篇，講述了19世紀的「儒教女孩朴煙雨」穿越來到2023年，於「姜泰河」上演了一段契約結婚的故事。 19世紀的朝鮮，「煙雨」被投入水井中，突然就穿越來到了2023年，在現代她邂逅了與前世丈夫長得一模一樣的「姜泰河」。 上一世，煙雨的丈夫在新婚之夜吐血而亡，而2023年她又和「姜泰河」契約結婚，在與對方相處的過程中，倆人漸生情愫，同時她也在不停地尋找回到朝鮮的方法。



2021年李世榮和李俊昊攜手主演了古裝劇《衣袖紅鑲邊》收穫了巨大的人氣，李世榮飾演女主角德任，因與王李祘相愛，從宮女成為後妃，卻也因為後宮的諸多束縛鬱鬱寡歡，最終鬱悶而終。 李世榮憑藉細膩的演技演活了「德任」，受到了廣大觀眾的認可和喜歡，被讚為「最適合韓服的女星」之一。



《烈女朴氏契約結婚傳》中李世榮不僅有古裝戲份，更有現代裝扮，很有一人分飾兩角的效果。 該劇由朴聖勛導演掌鏡，《妻子的緋聞》的高南貞編劇執筆。

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