《我的大叔》主演双双变身喜剧人！李善均演岛国大亨、 IU变「比中指」PD，导演：「再也无法重温大叔」

时隔5年，《我的大叔》两位主演李善均和IU双双摆脱沉重氛围、以喜剧电影回归，其中李善均的新形象尤其颠覆认知，导演直言看完新片后再也回不去了！

《我的大叔》是很多人心中的经典韩剧，两位主演李善均和IU分别饰演背负不同生活重担的「朴东勋」和「李至安」，在艰难冷酷的生活中互相观察、互相疗愈，把中年人的无奈和年轻人的无助诠释得浑然天成。



如今五年过去了，这两位主演同时带来电影新作，居然不约而同都选择了搞笑类型！





李善均新片《杀戮罗曼史》讲述岛国大亨「乔纳森」命运般爱上隐退的顶级女明星「汝莱」，并与粉丝俱乐部会员「凡宇」相遇后，展开了一场异想天开的复出大作战。



李善均饰演超级有钱人「乔纳森」，是岛国地主兼房地产商人，在太平洋的岛屿上遇见汝莱后与她坠入爱河并结婚。 目前释出的海报和剧照里，李善均的形象可谓破格，无论是尾巴翘起的小胡子（达利style？ ）、油腻的大背头、还是一身夸张的「壮硕肌肉」，都跟寡言内敛的「朴东勋」呈现天壤之别，难以相信是同一个人啊：





导演李元锡甚至在发布会上叮嘱大家，如果还没看《我的大叔》一定要趁看这部戏之前先看完，因为李善均的形象突破实在太大，看完《杀戮罗曼史》后可能再也无法重温：「我还没看完《我的大叔》，拍完这部片之后想看也完全无法集中。」另一位主演李荷妮也说：「拍戏时导演一直说《我的大叔》是最爱电视剧，表示十分遗憾。」





再来看IU的新片，她和朴叙俊共同主演《DREAM》，讲述一位没有计划没有概念的前足球选手「尹洪大」，与一位失去了热情的PD「李素敏」，以及一群无家可归的足球选手们，一起挑战完成不可能梦想的故事。



IU饰演的就是这位失去热情的PD，被安排跟朴徐俊饰演的足球教练一起拍纪录片，两人工作方式大相迥异、互相看不顺眼也互不让步，一言不合就互比中指（面包净化），以国际通用手势交流XD





这两部电影都将在下个月上映，韩国定档《杀戮罗曼史》4月14日、《Dream》4月26日，期待在台湾、香港也可以看到啊！



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