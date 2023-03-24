《黑暗榮耀》導演喊卡的瞬間！看看真正的大演員宋慧喬、林智妍、李到晛的眼淚收放自如！

近來討論度極高的電視劇《黑暗榮耀》，無論在劇情的細膩程度以及選角的相似度上，都讓觀眾們感覺是神來一筆，非常貼切，而每一位主要演員們的演技自然也不在話下。日前Netflix更公開了拍攝幕後的小短片，記錄著幾位演員在導演喊卡的瞬間，情緒可謂收放自如。

哭戲對於演員們來說真的是一大挑戰，短時間內在鏡頭前釋放全身的力量，而在導演喊卡後立即回到現實。Netflix透過官方SNS公開了演員們流下真正淚水的瞬間，並寫著：「多虧了所有瞬間都如此投入的演員們，所有場面都是如此榮耀。」透過影片公開了許多不為人知的幕後故事。《黑暗榮耀》中飾演文同垠的宋慧喬，與瘋子生母的對立戲碼令觀眾們印象深刻，透過這短片不難看出，宋慧喬的演出激動到連手指頭都在發抖，直到導演喊卡之後她才回復平靜表情。



而片中最令觀眾們關注的加害者朴涎鎮最終在牢獄裡度過，而林智妍在獄中也被室友拱著，邊流淚邊報氣象的一場戲，引發話題討論。投入程度相當高的她，在那場戲中抱著氣象，不甘心的眼淚緩緩流下，影片中可看到導演喊卡之後，林智妍雖然表情瞬間變柔和，但眼淚仍止不住，於是一個人默默地走向角落低頭不語。



李道晛、廉蕙蘭、車珠英也都出現在這短片中，在拍攝完大哭戲碼或是極度憤怒的他們，在導演喊卡後試圖回復自己的情緒，不過眼淚不可能立即停止，仍然需要在繼續宣洩一下下，也看到工作人員都貼心地遞上面紙等待它們的心情漸漸趨於平靜。每一位演員們的精湛演技以及敬業程度都讓觀眾們驚豔，也造就了本劇的成功。



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