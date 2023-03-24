不只台湾有狒狒出逃市区逛大街，连韩国也出现在街上奔跑的斑马！网友：「还以为是CG，居然是真的」

【影片】我更好奇斑马心里在想什么？

昨天台湾新闻出现了东非狒狒出逃逛大街的画面，巧合的是，韩国同样也出现了斑马在街上狂奔，穿越大街小巷的画面，多位民众目击，所以网上有超多照片和影片疯狂，大家用关键字「얼룩말」（斑马）就可以搜寻到相关新闻与画面。



23日下午，首尔广津区儿童大公园的动物园，传出了园内有斑马（名为：世路．Sero）脱逃的消息，网上立刻出现了许多关於斑马在大街上奔跑、在小巷子游荡…等等的照片和影片，推特上有一名网友表示自己在公园现场，指出斑马冲破围栏，仅仅几秒钟时间就消失不见了。



警消接获报案后，也赶紧出动展开抓捕行动，将其围困在紫阳洞住宅区中。最终，园方出动大批人员，将其麻醉后顺利捕获带回（共出逃了3小时），万幸的是，斑马此次出逃乱窜过程中并无受伤，也没有波及到民众或损坏到公物。



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*园方小故事：出逃的「斑马世路」是在爸爸妈妈的宠爱下长大，父母去世后变得很叛逆，还会跟袋鼠打架，对待饲养员的态度也很粗鲁。但在饲养员提供玩具零食等等的努力陪伴下，终於收服了世路的心。园方也表示会仔细调查逃跑原因，并尽全力防止事件再次发生，更会为了斑马的健康而持续努力负责照顾。

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