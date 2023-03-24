《黑暗荣耀》导演喊卡的瞬间！看看真正的大演员宋慧乔、林智妍、李到晛的眼泪收放自如！

近来讨论度极高的电视剧《黑暗荣耀》，无论在剧情的细腻程度以及选角的相似度上，都让观众们感觉是神来一笔，非常贴切，而每一位主要演员们的演技自然也不在话下。日前Netflix更公开了拍摄幕后的小短片，记录著几位演员在导演喊卡的瞬间，情绪可谓收放自如。

哭戏对於演员们来说真的是一大挑战，短时间内在镜头前释放全身的力量，而在导演喊卡后立即回到现实。Netflix透过官方SNS公开了演员们流下真正泪水的瞬间，并写著：「多亏了所有瞬间都如此投入的演员们，所有场面都是如此荣耀。」透过影片公开了许多不为人知的幕后故事。《黑暗荣耀》中饰演文同垠的宋慧乔，与疯子生母的对立戏码令观众们印象深刻，透过这短片不难看出，宋慧乔的演出激动到连手指头都在发抖，直到导演喊卡之后她才回复平静表情。



而片中最令观众们关注的加害者朴涎镇最终在牢狱里度过，而林智妍在狱中也被室友拱著，边流泪边报气象的一场戏，引发话题讨论。投入程度相当高的她，在那场戏中抱著气象，不甘心的眼泪缓缓流下，影片中可看到导演喊卡之后，林智妍虽然表情瞬间变柔和，但眼泪仍止不住，於是一个人默默地走向角落低头不语。



李道晛、廉蕙兰、车珠英也都出现在这短片中，在拍摄完大哭戏码或是极度愤怒的他们，在导演喊卡后试图回复自己的情绪，不过眼泪不可能立即停止，仍然需要在继续宣泄一下下，也看到工作人员都贴心地递上面纸等待它们的心情渐渐趋於平静。每一位演员们的精湛演技以及敬业程度都让观众们惊艳，也造就了本剧的成功。



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