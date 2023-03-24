INFINITE南優鉉加盟新東家「Jflex」4月9日即將來台!

知名實力派韓團INFINITE主唱，素有「天籟貴公子」美譽的南優鉉，正式宣布4月9日來台舉辦「2023南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIPEI」，相信INSPIRIT都知道南優鉉寵粉有名，這次FANCON除了展現超強LIVE演唱實力，他也搶先預告，將有零距離聊聊真心話時間，藉由這樣的交流，希望粉絲多瞭解自己，自己也能多認識大家，說到粉絲支持，南優鉉感性的說：「INSPIRIT總是給我很多鼓勵，出道至今，我總是收到很多留言，其中有一句『永遠都會站在我這邊…』，這句話是讓我感到最窩心與最具力量的打氣，也因為這樣，我的印象很深刻！」

日前3/12泰國場見面會，南優鉉看到粉絲從未變心的溺愛，讓他不禁感動落淚，而這份心，他也承諾將帶來台獻給粉絲，日前特別拍攝影音問候的他，還特別以韓語並穿插中文問候，「大家好！我是南優鉉！各位INSPIRIT們好久不見，大家過的好嗎？安妞…。」，隨即比出正在聽著遠方聲音的手勢說：「你們說很想我是嗎？我其實也非常想大家！真的嗎？我也很久沒見到大家了！為了能很快跟大家見面，這次就由我來去見你們吧！這是將近隔了四年的時間再跟大家相見的，是我個人的單獨演出，所以準備了很多歌曲及舞台，讓演出變得更加豐富，絕對！絕對！絕對！要來找我一起玩！跟我一起製造出美好的回憶！」，最後南優鉉還比出招牌的大愛心，並加碼超響亮「啾」的一聲，飛吻甜炸送粉絲！



除了超會唱歌，舞台魅力一等一，擁有俊秀且臉蛋零死角的南優鉉，粉絲其實也超期待能看到他在戲劇上的發展！距離上一部是2019年「當惡魔呼喊你的名字」，問他未來有這方面的規劃？南優鉉首先感謝粉絲的肯定，「聽到這樣的讚美與期待很開心！大家可以拭目以待，我保證會努力的！」南優鉉近日宣布與「Jflex」經紀公司簽約，「Jflex」在韓國是口碑極佳的經紀公司，藝人個個均活躍於螢光幕前，目前旗下有「豪傑春香」韓彩英、「解禁男女」的李濬榮、「衣袖紅鑲邊」的金康民，與大家都認識的國民大叔的「模範刑警2」高昌錫等藝人，在新加入南優鉉後，更顯見其「Jflex」不可撼動的實力！

即將於4月9日舉行的「2023 南優鉉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：無與倫比的一天] IN TAIPEI」，除了精彩內容演出，從粉絲福利也可看出南優鉉滿滿令INSPIRIT尖叫的誠意，活動購票請上Ticket Plus遠大售票網站或7-11全台ibon機台選購，購票網址：https://ticketplus.com.tw/ 。

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