全道嬿從幸福小女人到耍狠女殺手！《格殺福順》時隔四年再度與影帝薛耿求合作！

演員全道嬿剛結束愛情喜劇《浪漫速成班》，立刻展開全新挑戰，《格殺福順》變身凶狠女殺手大展帥氣魅力。
動作電影《格殺福順》描述在殺手業界傳奇性殺手吉福順，在與公司續約之前，要殺人又或者是被殺，將展開一場無可避免的對決。全道嬿飾演片中主角吉福順，展現全新殺手魅力。全道嬿也因為此部作品受到柏林影展的邀請，首度踏上了柏林影展的紅毯。本片導演邊聖鉉也感到相當榮幸，他曾因《不汗黨》踏上了坎城影展，這次又參加了柏林影展，薛耿求也笑說導演下一次就要前進威尼斯了〜
《格殺福順》集合了許多演技派的演員，包含《模範計程車》李絮、《D.P逃兵追緝令》具教煥、《不汗黨》薛耿求、《白頭山：半島浩劫》金詩雅等。這也是全道嬿繼《沒有你的生日》後相隔四年再度與薛耿求合作。全道嬿也坦言自己其實很想挑戰動作戲，但事實上機會並不多，這次看到了劇本覺得動作戲比想像中的量更多，也擔心自己的體力是否能夠負荷。
對於大家剛結束《浪漫速成班》還對全道嬿的印象停留在小菜店的老闆南行善，沒想到立刻要投入《格殺福順》的殺手吉福順，全道嬿表示沒有想到《格殺福順》會這麼快公開，甚至還被觀眾們說成是「南行善的雙面人生」，全道嬿也透露在片中的福順同樣過著雙重生活，表面上是位平凡的母親，另一面則是凶狠殺手。
薛耿求則是從《不汗黨》、《王者製造》就與邊聖鉉導演合作，本次《格殺福順》已是第三度合作，他表示非常喜愛邊導演的作品，這次也沒有理由不參與，看見本片的工作人員幾乎都是《不汗黨》的老同事，整體的氣氛都非常棒。而對於全道嬿本次在《格殺福順》中的演出，薛耿求更是大方稱讚她已經超越了自己的極限。《格殺福順》將於3月31日公開。
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