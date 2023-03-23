全道嬿从幸福小女人到耍狠女杀手！《格杀福顺》时隔四年再度与影帝薛耿求合作！

演员全道嬿刚结束爱情喜剧《浪漫速成班》，立刻展开全新挑战，《格杀福顺》变身凶狠女杀手大展帅气魅力。
动作电影《格杀福顺》描述在杀手业界传奇性杀手吉福顺，在与公司续约之前，要杀人又或者是被杀，将展开一场无可避免的对决。全道嬿饰演片中主角吉福顺，展现全新杀手魅力。全道嬿也因为此部作品受到柏林影展的邀请，首度踏上了柏林影展的红毯。本片导演边圣铉也感到相当荣幸，他曾因《不汗党》踏上了坎城影展，这次又参加了柏林影展，薛耿求也笑说导演下一次就要前进威尼斯了〜
《格杀福顺》集合了许多演技派的演员，包含《模范计程车》李絮、《D.P逃兵追缉令》具教焕、《不汗党》薛耿求、《白头山：半岛浩劫》金诗雅等。这也是全道嬿继《没有你的生日》后相隔四年再度与薛耿求合作。全道嬿也坦言自己其实很想挑战动作戏，但事实上机会并不多，这次看到了剧本觉得动作戏比想像中的量更多，也担心自己的体力是否能够负荷。
对於大家刚结束《浪漫速成班》还对全道嬿的印象停留在小菜店的老板南行善，没想到立刻要投入《格杀福顺》的杀手吉福顺，全道嬿表示没有想到《格杀福顺》会这么快公开，甚至还被观众们说成是「南行善的双面人生」，全道嬿也透露在片中的福顺同样过著双重生活，表面上是位平凡的母亲，另一面则是凶狠杀手。
薛耿求则是从《不汗党》、《王者制造》就与边圣铉导演合作，本次《格杀福顺》已是第三度合作，他表示非常喜爱边导演的作品，这次也没有理由不参与，看见本片的工作人员几乎都是《不汗党》的老同事，整体的气氛都非常棒。而对於全道嬿本次在《格杀福顺》中的演出，薛耿求更是大方称赞她已经超越了自己的极限。《格杀福顺》将於3月31日公开。
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