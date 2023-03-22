Disney+ 《地下菁英》Big Bet 第二季今日迎來最終大結局

由崔岷植與孫錫久、李東輝、以及許城泰共同主演的韓劇 Big Bet 《地下菁英》(港譯 “賭命為王”上檔以來話題不斷，不僅成為韓國 Disney+ 史上收視率最高的原創影集（依作品觀看小時數計算），在全劇即將播畢之際，劇組也紛紛釋出許多幕後拍攝花絮。

其中最暖心的不外乎是《地下菁英》菲律賓美術團隊竟特別為韓國團隊製作印有姓名首字母的串珠手鍊作為禮物，姜允成導演深受感動，更將此手鍊作為拍攝道具加入劇情，如今《地下菁英》即將完結也令演員及觀眾相當不捨。



《地下菁英》第二季今日將迎來最終完結篇，車武湜（崔岷植 飾）因為在菲律賓權勢極大，引來各界妒忌，更招來殺身之禍，雖然想先一步剷除各路對手，沒想到動作太大，反倒引來政府高層不悅，始終致力尋找車武湜犯罪證據的吳承訓（孫錫久 飾）又怎能坐視不管，一路蒐集到許多賭場傳奇的犯罪證據，準備將車武湜伏法並踢下神壇。但是，車武湜在黑白兩道打滾多年，從不輕易相信任何人，當然不可能就此屈服，這一場正邪對立即將決一勝負，在菲律賓權勢極大的車武湜，這次還能夠全身而退嗎？



自從《地下菁英》上檔以來，全劇組的感情都相當好，除了演員群紛紛貼出合照之外，也有劇組人員在IG感動喊話「終於要迎向最後一集了，直到最後也加油吧！」，先前全體劇組人員在菲律賓拍攝長達3個月，培養出好感情，眾人時常在下戲後到各大餐廳聚餐，如今終於要正式結束宣傳，眾人都相當不捨，也希望觀眾們能夠喜歡完結篇。



《地下菁英》由金獎導演姜允成執導，姜允成以賣座電影《犯罪都市》系列獲得全亞洲觀眾喜愛，他擅長以高難度的動作場面、緊張的敘事風格受到傳媒一致讚賞，姜允成自從獲選成為《地下菁英》，便以強而有力的敘事手法，獲得全劇明星們的一致讚賞，更打造韓劇史上難得一件的壯觀場面，帶領觀眾進入這個刺激、懸疑的跨國犯罪故事。《地下菁英》全兩季已在Disney+ 獨家熱播中，並將於今（22）日正式迎來最終大結局。





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