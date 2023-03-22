Disney+ 《地下菁英》Big Bet 第二季今日迎来最终大结局

由崔岷植与孙锡久、李东辉、以及许城泰共同主演的韩剧 Big Bet 《地下菁英》(港译 “赌命为王”上档以来话题不断，不仅成为韩国 Disney+ 史上收视率最高的原创影集（依作品观看小时数计算），在全剧即将播毕之际，剧组也纷纷释出许多幕后拍摄花絮。

其中最暖心的不外乎是《地下菁英》菲律宾美术团队竟特别为韩国团队制作印有姓名首字母的串珠手炼作为礼物，姜允成导演深受感动，更将此手炼作为拍摄道具加入剧情，如今《地下菁英》即将完结也令演员及观众相当不舍。



《地下菁英》第二季今日将迎来最终完结篇，车武湜（崔岷植 饰）因为在菲律宾权势极大，引来各界妒忌，更招来杀身之祸，虽然想先一步铲除各路对手，没想到动作太大，反倒引来政府高层不悦，始终致力寻找车武湜犯罪证据的吴承训（孙锡久 饰）又怎能坐视不管，一路搜集到许多赌场传奇的犯罪证据，准备将车武湜伏法并踢下神坛。但是，车武湜在黑白两道打滚多年，从不轻易相信任何人，当然不可能就此屈服，这一场正邪对立即将决一胜负，在菲律宾权势极大的车武湜，这次还能够全身而退吗？



自从《地下菁英》上档以来，全剧组的感情都相当好，除了演员群纷纷贴出合照之外，也有剧组人员在IG感动喊话「终於要迎向最后一集了，直到最后也加油吧！」，先前全体剧组人员在菲律宾拍摄长达3个月，培养出好感情，众人时常在下戏后到各大餐厅聚餐，如今终於要正式结束宣传，众人都相当不舍，也希望观众们能够喜欢完结篇。



《地下菁英》由金奖导演姜允成执导，姜允成以卖座电影《犯罪都市》系列获得全亚洲观众喜爱，他擅长以高难度的动作场面、紧张的叙事风格受到传媒一致赞赏，姜允成自从获选成为《地下菁英》，便以强而有力的叙事手法，获得全剧明星们的一致赞赏，更打造韩剧史上难得一件的壮观场面，带领观众进入这个刺激、悬疑的跨国犯罪故事。《地下菁英》全两季已在Disney+ 独家热播中，并将於今（22）日正式迎来最终大结局。





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