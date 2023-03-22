NewJeans & ENHYPEN确定参加日本音乐节SUMMER SONIC 2023 

继TEASURE之后又有两组韩国偶像团确定参加2023年的日本人气音乐节SUMMER SONIC 2023，分别是去年出道的新人女团NewJeans和在海外拥有高人气的男团ENHYPEN。

SUMMER SONIC是日本乃至亚洲规模最大及最知名的音乐节之一，今年将於8月19和20两日在东京和大阪同时举办。 上月底已宣布韩国男团TREASURE将会参加，根据官网今日公开的第三波名单，NewJeans和ENHYPEN也将出席。





NewJeans将出席8月19日的东京会场（ZOZO海洋球场& 幕张展览馆），ENHYPEN则将於19日在东京会场、20日在大阪会场（舞洲SONIC PARK）带来演出，刚好与TREASURE互相错开。





此外，NewJeans还将参加预计8月举办的美国音乐节Lollapalooza。 Lollapalooza是全球十大音乐节之一、每年在美国芝加哥举办，NewJeans是第一组获邀参加的韩国女团。 同时公开的名单还包括Billie Eilish、Kendrick Lamar等。



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