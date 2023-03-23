为什么aespa Karina的无线耳机看起来和我的不一样？哦，原来是我的错觉
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为什么aespa Karina的无线耳机看起来和我的不一样？哦，原来是我的错觉

明星   2023年3月23日   星期四13:07   Tracy   6

（封面图源：unsplash＠jonasschindler＆Twitter@pulpang2）

女团aespa成员Karina的耳机引起了广大粉丝的注意。

日前，有twitter帐户公开了几张Karina从国外返回韩国的机场街拍照，Karina穿了一件黑色的夹克，还戴了一顶黑色的鸭舌帽，耳朵里插著一对白色的无线耳机，整个人美得闪闪发光。 有不少粉丝把视线放到了Karina的无线耳机上，因为耳机的尺寸看上去很不一般。 於是大家都在猜测Karina用的哪款耳机，看上去怎么那么大？

其实Karina使用的耳机就是Airpods Pro ，只是因为她本人的脸实在太小，才显得耳机的尺寸有那么一点点大，反倒给人耳机很大，衬得脸很小的错觉。

得知真相的粉丝们调侃道：「Airpods Pro有这么大吗？」 、「怎么会有人脸小到连Airpods Pro看上去都大了呢???」 、「Karina其实是机器人吧，怎么会有人的脸那么小」、「确定这不是合成照？」 、「这么小的脸上怎么长得下眼睛、耳朵、鼻子的」等。

（图源：IG@aespa_official）

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  • 📢內文有更多KARINA的機場照： https://www.koreastardaily.com/tc/news/146579
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