繼EXO伯賢&BTS JIN之後，或將擁有「百萬銷量」頭銜的SOLO女歌手！

即將solo出道的BLACKPINK JISOO展現了強大的號召力和吸引力。

日前YG娛樂公開了3月6日JISOO首張個人專輯《ME》的預售量，3月6日開始短短2週內預售量達到95萬張，這是K-POP史上SOLO女歌手單日創下的最佳成績。 據悉《ME》開通預售僅2天就賣出了51萬張，一週銷量累計達84萬張，不僅在韓國勢頭猛勁，還在北美、歐洲、中國、日本以及東南亞各國有著火爆反響，展現出了JISOO在全球市場中強大的存在感。



95萬張的成績已然不俗，100萬大關近在眼前，不少粉絲已經開始期待她成為K-POP史上第一個達成百萬銷量的SOLO女歌手。 若JISOO達成這一成績，她將是繼徐太志、EXO伯賢和防彈少年團JIN之後，團體+SOLO通通銷量達百萬的歌手。



BLACKPINK4名成員都有著火爆人氣，JENNIE、LISA和ROSE都已經發行過個人專輯，無論是專輯銷量、YouTube點擊率，還是全球榜單排名都成績斐然，最後一個SOLO出道的JISOO也延續了好勢頭。

此外，JISOO的《ME》將於3月31日正式上市，新專輯共收錄了六首歌曲，主打曲為《FLOWER》，該曲MV據說是BLACKPIN出道以來製作費最貴的一部，全部在國外拍攝完成。

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