劉寅娜回歸浪漫喜劇《寶拉！黛寶拉》化身戀愛教練！與尹賢旻、朱相昱、2PM燦盛、iKON具俊會推拉曖昧

【人物簡介&最新預告】好久沒看到可愛又性感的「劉寅娜」了，戀愛教練的人設好適合她，我會為了她而追這部劇的！真的是好意想不到的組合喔～。大家覺得如何呢？

如果《浪漫速成班》的明星數學講師是鄭敬淏飾演的崔直說，那麼拯救你戀愛煩惱、聽取完整愛情攻略的明星講師就是劉寅娜所飾演的「黛寶拉」啦！



即將在4月12日首播的 ENA 全新浪漫喜劇《寶拉！黛寶拉》公開了女主劉寅娜的人物劇照，以及她和男主尹賢旻的雙人海報，活潑俏皮的可愛模樣，引發大眾的好奇心～。



本劇講述擅長擬定作戰策略的最強戀愛教練&人氣作家－黛寶拉（劉寅娜 飾）和難以戀愛的圖書出版企劃副代表－李秀赫（尹賢旻 飾）之間，驚心動魄的浪漫愛情喜劇。



▼台詞排練合照，圖左至右：具俊會、朴素珍、導演、劉寅娜、尹賢旻、朱相昱、黃燦成。



【人物簡介】

▼劉寅娜飾演的延寶拉是筆名「黛寶拉」的戀愛書籍人氣作家，也是人人吹捧地頂級戀愛教練。



▼尹賢旻飾演圖書出版真理的副代表兼出版企劃「李秀赫」，在愛情面前特別理性面對的男子。



▼朱相昱飾演圖書出版真理的代表「韓相鎮」，秀赫的好友兼事業夥伴，紳士且懂營造氣氛，享受自由奔放人生的人卻一點都不隨便。



▼Girl's Day朴素珍飾演雜誌編輯「李有貞」，延寶拉的好友，性格灑脫、活潑，嚴格管理自己的事業女強人。



▼2PM黃燦盛連鎖炸雞店的擁有者「盧周莞」，帥氣又有能力，和延寶拉戀愛了三年。



▼iKON具俊會飾演親和力滿點的忙內「楊振浩」，雖然擅長運動、唱歌、料理…等各種事物，卻什麼也不專精，也沒什麼特別的夢想。



▼《寶拉！黛寶拉》概念預告，4月12日首播：



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