继EXO伯贤&BTS JIN之后，或将拥有「百万销量」头衔的SOLO女歌手！

即将solo出道的BLACKPINK JISOO展现了强大的号召力和吸引力。

日前YG娱乐公开了3月6日JISOO首张个人专辑《ME》的预售量，3月6日开始短短2周内预售量达到95万张，这是K-POP史上SOLO女歌手单日创下的最佳成绩。 据悉《ME》开通预售仅2天就卖出了51万张，一周销量累计达84万张，不仅在韩国势头猛劲，还在北美、欧洲、中国、日本以及东南亚各国有著火爆反响，展现出了JISOO在全球市场中强大的存在感。



95万张的成绩已然不俗，100万大关近在眼前，不少粉丝已经开始期待她成为K-POP史上第一个达成百万销量的SOLO女歌手。 若JISOO达成这一成绩，她将是继徐太志、EXO伯贤和防弹少年团JIN之后，团体+SOLO通通销量达百万的歌手。



BLACKPINK4名成员都有著火爆人气，JENNIE、LISA和ROSE都已经发行过个人专辑，无论是专辑销量、YouTube点击率，还是全球榜单排名都成绩斐然，最后一个SOLO出道的JISOO也延续了好势头。

此外，JISOO的《ME》将於3月31日正式上市，新专辑共收录了六首歌曲，主打曲为《FLOWER》，该曲MV据说是BLACKPIN出道以来制作费最贵的一部，全部在国外拍摄完成。

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