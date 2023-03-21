张赫&张娜拉共组《特务家族》新剧登上Disney+，「动作剧天王」携手「喜剧女王」全新预告&剧照公开

【多图 & 简介】可以把这个当成韩版《命中注定我爱你》的续集吗？立刻把《特务家族》放进四月必追韩剧的口袋名单～。

由认识超过20年、已经是第四搭的最强CP「张赫&张娜拉」联手！韩国 tvN 出品、并且确定在 Disney+ 上线的全新韩剧《特务家族》（另译：Family）公开了正式预告和海报剧照，引发网友热烈关注。



本剧讲述伪装成平凡上班族的国情院特务丈夫权道勋（张赫 饰），与梦想拥有完美家庭的甜美妻子姜宥拉（张娜拉 饰）之间，惊险死守著家庭的谍报喜剧。



▼Disney+《特务家族》前导中字预告：



▼tvN新预告，看似平凡的普通家族，其实每个人都有著不凡的实力～！



▼全身上下都是亮点的张赫，在本剧饰演平常伪装成平凡上班族的国情院特务「权道勋」，任务在怎么重要～家人都是第一的新好男人。制作组也表示，这是张赫时隔多年回归的搞笑作品，绝对可以让大众看到他不计形象被毁的精采表演。



▼此外，你以为张娜拉只是演个平凡主妇那么简单吗？张娜拉饰演权道勋的妻子姜宥拉一角，要撑起一个家绝对是相当不容易，老公还是特务？愿景是家庭可以美满幸福的她，又要如何一次次面对危机四伏的考验呢？



从《Sweet Home》到《财阀家的小儿子》受到关注的实力派演员金南喜，这次在本剧中饰演可疑的不速之客泰九。



韩国间谍喜剧《特务家族》将於4月17日起每周一、二播出，一起期待首播吧！

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