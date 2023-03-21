朴敘俊結束漫威拍攝回到韓國變身足球選手！睽違4年以新電影《Dream》與IU合作！4月底韓國上映

炙手可熱的大勢演員朴敘俊，之前忙於拍攝漫威系列電影，而最新溫馨電影作品《Dream》經過多次延後終於即將在韓上映，朴敘俊將變身帥氣足球選手登場。

曾演出電影《菜鳥警校生》《驅魔使者》以及電視劇《梨泰院Class》《金秘書為何那樣》等作品的朴敘俊，擁有爆發性的魅力縱橫大小螢幕，近期更進軍好萊塢漫威系列電影，而他與IU合作的電影《Dream》也終於能夠於4月底在韓國正式上映，朴敘俊飾演片中男主角，足球選手洪大。



洪大為了突破選手生涯中的最大危機，擔任了大型足球賽的主教練，但他並沒有太多的計畫以及決心，對於眼前他所需要帶領的選手們，都並非透過正式訓練的選手，而幾乎是一群沒有正式踢過足球的烏合之眾，雖然洪大感到不可思議甚至瀕臨抓狂邊緣，但他卻不想放棄這個主教練的位置，洪大在片中的內心情緒起伏，將由朴敘俊完美演出給所有觀眾們。



朴敘俊為了在《Dream》中飾演職業足球選手一角，他不僅經過了專業的訓練，更努力增加肌肉量並改變身形，透過許多努力只為了更接近洪大這個角色。工作團隊們包含了導演，也對於朴敘俊相當稱讚，認為他的演技令人印象深刻，導演李秉憲更表示「只要有朴敘俊出演，這部電影似乎就已經完成了」，更稱讚朴敘俊是位非常有Sense的演員。



電影《Dream》描述一位沒有計畫沒有概念的前足球選手洪大，與一位失去了熱情的PD，以及一群無家可歸的足球選手們，一起挑戰完成不可能的夢想，由朴敘俊與IU李知恩主演，由《雞不可失》導演李秉憲執導，預計4月26日在韓上映。



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