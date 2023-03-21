《黑暗榮耀》「李簑羅」演反派演上癮了？金赫拉加盟《驅魔麵館2》扮惡鬼

「李簑羅」要成為反派專業戶嗎？

在《黑暗榮耀》中扮演癮君子畫家李簑羅的正是女演員金赫拉，劇中她有著壓倒性的存在感，沉迷於毒品的她因為家境優渥，過著紙醉金迷的生活，空洞的眼神、傲慢的語氣，懶散的神情無一不在傳遞著金赫拉的完美演技，受到了廣大觀眾的極大關注和認可。



金赫拉是個「劇拋臉」，在不少作品中都有過精彩表現，比如《非常律師禹英禑》中她飾演的是一名脫北者母親，《機智醫生生活2》中扮演的又是一名患者，還是《邪惡與瘋狂》中毒品組織頭目「龍社長」和《真劍勝負》裡的「太室長」，形象多變，演技也多變，這樣的她不禁讓觀眾們好奇《黑暗榮耀》 結束後金赫拉會以怎樣的全新形象示人。



在最近的某次採訪中，金赫拉就提到了過往的角色和新作品，她表示：「龍社長是劇情片中很典型的頭目，會用到方言，當時拍攝的時候我就在思考要如何表現得不那麼好看。 《黑暗榮耀》讓我有種編劇是不是在試鏡完成之後才寫的劇本的錯覺，太貼合每個演員了，演員們也對表演很有慾望，大家配合得非常默契。」 實際上在《黑暗榮耀》開播之前，金赫拉就已經在電視劇《驅魔麵館2》中試鏡成功，她要扮演全新的惡鬼角色，又是一個大反派。



《驅魔麵館2》中的金赫拉會是什麼樣的模樣呢？ 一起期待一下吧。

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