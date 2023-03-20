《认哥》《熊孩子》「负债哏」要用要把握XD 李常敏宣告17年的债今年会还清

恭喜李常敏啊！

昨晚（20日）播出的《我家的熊孩子》中，李常敏宣告债务即将还清。

歌手出身的李常敏近年活跃在综艺圈，固定参与的节目《认识的哥哥》与《我家的熊孩子》都是高人气节目，虽然让他知名度传至海外，但也导致他「欠债」一事无人不知，穷酸形象「深植人心」。无论是《认哥》还是《熊孩子》，成员们都爱拿他欠债开玩笑。

▼《认识的哥哥》李寿根把BLACKPINK Jennie的〈SOLO〉歌词「发光的solo」歪楼成李常敏是「欠债的solo」



▼李常敏鳄鱼皮钱包外观亮丽，里头却有张债务证明，让成员们又升起怜悯之心（按：一万韩元等於233台币或60港币）



昨晚（20日）播出的《我家的熊孩子》，李常敏一登场就表示自己大概在秋冬的时候就要展开「新生活」，因为17年的债要还清了。演播室的妈妈们和MC们都很替他开心，MC徐章焄还替他说话：「几年前就说过要还清了，但又有突然出现的（债主），真的很辛苦。」



搞笑的是，坐他旁边的卓在勋竟说：「那么（明年）春天……你准备再借多少钱？秋冬还清之后，明年春天又要规划新蓝图不是吗？」让人爆笑出声。



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