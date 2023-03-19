BLACKPINK来台开唱「乱象懒人包」明星朝圣、黄牛盛行，有些人连成员的名字都不知道却可以买票进场

所以有人甚至连 BLACKPINK 仅仅４位成员的名字都不知道，却可以买到演唱会的票入场观看，有些粉丝把成员们生日倒背如流却抢都抢不到…。

本周末人气女团 BLACKPINK 来台开唱，许多人都跑到高雄朝圣，场外甚至站满了买不到票的BLINK（粉丝名），演唱会结束也有报导指出高雄捷运载量超过跨年时的人数，就知道 BLACKPINK 这次来台的超高人气。



BLACKPINK 成员们有多美多厉害多有魅力，我就不赘述了！大家点开手机上SNS搜寻这些关键字「# BLACKPINK、#Jisoo、#Jennie、#Rosé、#Lisa」物料一大堆，我们要聊的是这期间最受关注的议题，就是关於「演唱会乱象、明星朝圣、黄牛盛行、票出问题」等等的新闻和见解。

Dcaed就有网友分享众明星朝圣的名单！



而艺人郭书瑶则发限动哭诉看不到BLACKPINK，被观众挡好挡满，写道：「可以让我看一眼Lisa吗？」



有被挡的人，当然也有挡人的人，Dcard上就有网友指出开唱时前面一排女生就站了起来，挡住后面歌迷们的视线，后来发现是艺人贾永婕，对此，贾永婕回应《壹苹新闻网》，表示自己并非坐在第一排，而是坐在侧边6800的位子「我也是被前区挡住看不到才站起来的！但是还是拍谢（抱歉）有挡到别人！下次会多注意的！」



还有一个篇幅很大的新闻，是艺人李爱绮带著老公女儿去看演唱会，结果遭到拒绝入场，更说他们的票是「超卖票」，她气愤表示「票是两个多月就付钱，当初花9000多元跟主办单位买，叫她们到现场取票，结果现在说是超卖，没有票她们了。」这一段内容则引出了另一个议题，提前买票？优待？耍特权？



▼偶然滑到一篇「时尚编辑的真心话」的FB贴文，跟大家分享一下

还有网友留言爆料：「我今天去现场，还有人拿手机在背那四个成员的名字，到底多不熟？？？」、「跟风还有票能进场，气死买不到票的粉」、「而且VIP的饭店、交通接驳通通事前有专人安排完成喔 #钱与权的力量」、「现在当粉丝真的好辛苦」、「终於有人讲出实在话，每个明星都有摇滚区票狂打卡，ㄧ般老百姓买不到，还得花大钱抢黄牛。越大咖演唱会越是特权阶级」

当然有可能有些艺人是真的自己尽全力抢票的，但不能否认的是有些人则是靠关系拿到票，有些人可以连成员名字都不知道，只会唱「嘟噜嘟噜嘟噜」，现场的粉丝也发文表示，这一场应援真的很少，只是听到大家一直乱尖叫，还有臭黄牛开高价兜售（幸好也看到了一些被警察抓的新闻，爽）。

这样的乱象要如何整顿？也是需要公司和演唱会文化去整治，粉丝团结去反应的力量有时候也能够成就改革，但绝非易事，只能祝福大家在追星的路上，可以多一点幸运，少一点特权的干预了。

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