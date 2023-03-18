《黑暗榮耀》這一幕令上班族很有感！朴涎鎮毅然決然遞出「辭職信」，連太妍都分享截圖

默默地把「朴涎鎮」劃掉改成自己的名字…

說到最近最出名的韓劇角色，應該就是《黑暗榮耀》中，由林智妍飾演的「惡女」朴涎鎮吧！Netflix官方還特別剪輯名臺詞「涎鎮啊」的短片，真的是想忘也忘不了。先不論涎鎮在劇中有多麼無惡不作，在第2部中有個片段應該令上班族「很有感覺」，小編就超想要模仿的啊！







第15集，蓑羅（金赫拉 飾）在網路上公開涎鎮少年時期霸凌同學的影片，公司的同事們當然也看到了，上司忍不住斥責涎鎮：「為什麼妳的爭議這麼多？」













不耐煩的涎鎮也不想忍了，直接把播報氣象預報的文件「回收再利用」，翻到空白頁、用原子筆寫下「辭職書 朴涎鎮」六個大字。她將辭職書遞給上司：「霸凌是真的，但我沒有殺人！」這一舉動雖然令人傻眼，但這不就是全世界的社畜們最想做的事：面對繁忙的業務，不顧旁人的眼光、毅然決然地辭職！

看到這一幕的太妍，或許也覺得很有共鳴，把相關截圖畫面上傳到個人Instagram限時動態。她將「朴涎鎮」劃掉改成自己的名字「金太妍」，看來社畜們的心是相通的，小編也想要財富自由、說不幹就不幹啊…（遠望）

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞