《自白的代價》韓韶禧變身為「小迷妹」在IG留言，「女神」宋慧喬回覆：「下次一起拍吧！」

這兩張照片已經可以腦補一大段劇情了～

新劇《黑暗榮耀》第2部熱度持續上升中，而女主角宋慧喬的下部作品已經確定，她將與韓韶禧合作《自白的代價》。宋慧喬飾演美術老師「安潤秀」，捲入意想不到的事件後，生活被徹底顛覆；韓韶禧飾演神祕女子「毛恩」，因反社會傾向被所有人畏懼，唯獨向安潤秀伸出手，承諾為她帶來全新的世界。

近期，韓韶禧於個人Instagram限時動態分享與宋慧喬的雙人海報，引發關注。並且在前輩的貼文下面留言：「現在你是我的了」，霸氣發言令網友激動：「好想要趕快看到新劇！」

韓韶禧完全就是「小迷妹」，她還在前輩的貼文中尋找與自己「相似」的地方。宋慧喬曾在某地拍攝照片，韓韶禧留言：「「我也！我也在這裡拍照了！！！」一連串的驚嘆號可以感受到她的興奮。時隔1天，「女神」宋慧喬回覆：「下次一起拍吧！！！」

口說無憑，網友還真的找出韓韶禧和宋慧喬在同個地方拍照的證據！（笑）當高貴優雅的宋慧喬遇上帥氣有勁的韓韶禧，並帶入《自白的代價》的簡介，韓韶禧應該是作為類似「黑騎士」的角色登場…好想趕快看到兩位演員合作的新作品啊！

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