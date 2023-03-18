《黑暗荣耀》这一幕令上班族很有感！朴涎镇毅然决然递出「辞职信」，连太妍都分享截图

默默地把「朴涎镇」划掉改成自己的名字…

说到最近最出名的韩剧角色，应该就是《黑暗荣耀》中，由林智妍饰演的「恶女」朴涎镇吧！Netflix官方还特别剪辑名台词「涎镇啊」的短片，真的是想忘也忘不了。先不论涎镇在剧中有多么无恶不作，在第2部中有个片段应该令上班族「很有感觉」，小编就超想要模仿的啊！







第15集，蓑罗（金赫拉 饰）在网路上公开涎镇少年时期霸凌同学的影片，公司的同事们当然也看到了，上司忍不住斥责涎镇：「为什么你的争议这么多？」













不耐烦的涎镇也不想忍了，直接把播报气象预报的文件「回收再利用」，翻到空白页、用原子笔写下「辞职书 朴涎镇」六个大字。她将辞职书递给上司：「霸凌是真的，但我没有杀人！」这一举动虽然令人傻眼，但这不就是全世界的社畜们最想做的事：面对繁忙的业务，不顾旁人的眼光、毅然决然地辞职！

看到这一幕的太妍，或许也觉得很有共鸣，把相关截图画面上传到个人Instagram限时动态。她将「朴涎镇」划掉改成自己的名字「金太妍」，看来社畜们的心是相通的，小编也想要财富自由、说不干就不干啊…（远望）

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