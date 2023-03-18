離開JYP也和朴軫永相處得很好！一起喝酒後還叫BamBam煮泡麵，BamBam：「但這個不是有機農？」

GOT7 成員 BamBam 的 YouTube 節目《Bam’s House》將迎來第8位客人，是 TWICE 的成員志效。

BamBam 在節目中透露離開 JYP 之後，還是和朴軫永 PD Nim 相處得很好。志效一聽到就說：「和你還有我三個人不是也一起喝過酒嗎？」BamBam 就回：「哦！是一起喝的嗎？對～ PD Nim 還讓我去煮小浣熊泡麵，所以我還對他說『這個不是有機農』耶。」朴軫永對他說：「就去煮吧！」BamBam 聽到後就去煮了 XD





「JYP食堂」在韓娛圈非常出名，吃進嘴裡的東西幾乎都是有機食品，更不使用塑膠、只使用陶瓷、不鏽鋼和玻璃等。朴軫永也曾表示：「我們公司的食堂是我很自豪的。一年的餐費大約是20億韓元左右。」



而 BamBam 將在28日發行的首張個人正規專輯《Sour & Sweet》，專輯共有收錄8首歌，以能夠表現藝人或人類 BamBam 的象徵性關鍵詞和實際經驗爲基礎製作的專輯，因此具有多樣鮮明的概念。每首歌的個別故事都融合在一起，將展現獨一無二、廣泛的音樂世界。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞