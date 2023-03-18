《自白的代价》韩韶禧变身为「小迷妹」在IG留言，「女神」宋慧乔回覆：「下次一起拍吧！」

这两张照片已经可以脑补一大段剧情了～

新剧《黑暗荣耀》第2部热度持续上升中，而女主角宋慧乔的下部作品已经确定，她将与韩韶禧合作《自白的代价》。宋慧乔饰演美术老师「安润秀」，卷入意想不到的事件后，生活被彻底颠覆；韩韶禧饰演神秘女子「毛恩」，因反社会倾向被所有人畏惧，唯独向安润秀伸出手，承诺为她带来全新的世界。

近期，韩韶禧於个人Instagram限时动态分享与宋慧乔的双人海报，引发关注。并且在前辈的贴文下面留言：「现在你是我的了」，霸气发言令网友激动：「好想要赶快看到新剧！」

韩韶禧完全就是「小迷妹」，她还在前辈的贴文中寻找与自己「相似」的地方。宋慧乔曾在某地拍摄照片，韩韶禧留言：「「我也！我也在这里拍照了！！！」一连串的惊叹号可以感受到她的兴奋。时隔1天，「女神」宋慧乔回覆：「下次一起拍吧！！！」

口说无凭，网友还真的找出韩韶禧和宋慧乔在同个地方拍照的证据！（笑）当高贵优雅的宋慧乔遇上帅气有劲的韩韶禧，并带入《自白的代价》的简介，韩韶禧应该是作为类似「黑骑士」的角色登场…好想赶快看到两位演员合作的新作品啊！

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