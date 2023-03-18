《黑暗榮耀》鄭星一稱「度領很愛涎鎮」引發熱議！親自解讀角色對於同珢的想法：「不是同情，應該是好感和其他感情」

小編覺得度領「愛過」涎鎮…大家覺得呢？

各界矚目的Netflix原創韓劇《黑暗榮耀》第2部已於上週五（10日）全部公開，再度掀起「追劇熱潮」。演員們紛紛出演節目和接受訪談，官方在近期公開鄭星一、車珠英、朴成勳、金赫拉、金建宇對於劇情進行「辯論」的「辯論大會」。

鄭星一飾演的「河度領」與林智妍飾演的「朴涎鎮」為夫妻。在第2部裡，度領知道涎鎮的過去，也知道女兒不是自己的，兩人還有不少衝突的畫面。那麼，度領到底愛不愛涎鎮呢？





在「辯論大會」上，車珠英（飾演崔惠程）替觀眾們問了這個題目，鄭星一毫不猶豫地回答：「那當然，他非常愛她。」大家紛紛追問：「為什麼？」、「因為她穿很少？」、「因為她穿DIOR？」影片沒有呈現鄭星一的答案，但引發網友們熱議。





在第2部開頭，同珢與度領見面。度領向同珢表示：「我不會離開涎鎮」、「我不喜歡說『不知道』，但我還不知道原因，我也是剛剛才意識到我不會離開涎鎮，下次再見吧。」而這段劇情也引起討論：是因為留在涎鎮身邊，才可以繼續見到同珢？還是度領發現自己…其實有點愛涎鎮？

有網友指出，第1部不太清楚，但第2部比較明顯，度領對涎鎮「應該是愛」，至少是「愛過」。他多次給涎鎮機會、無法明確說出自己要拋棄涎鎮的話，連離婚協議書也是親自拿過去的。如果這些都不是愛，那為什麼要在意涎鎮呢？憑藉度領的家世和背景，應該可以找到條件更好的人？

那麼，這一題應該算必問的吧：「度領對同珢的感情是好感、同情，還是有其他感情？」鄭星一表示：「應該不算同情，而是有好感和其他感情。一開始是好奇，接下來期待她出現。因為同珢可以回答度領所有問題，甚至會有出乎意料的答案。」而演員們紛紛表達自己的看法，應該是期待感、好奇心、好感等，不是想談戀愛，而是想要再多聊一點。

小編覺得最經典的大概就是這一幕了：「女人，妳成功引起我的注意」（這什麼霸道總裁的發言XD）大家又是怎麼看度領與劇中兩位女主角的對手戲呢？

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