离开JYP也和朴轸永相处得很好！一起喝酒后还叫BamBam煮泡面，BamBam：「但这个不是有机农？」

GOT7 成员 BamBam 的 YouTube 节目《Bam’s House》将迎来第8位客人，是 TWICE 的成员志效。

BamBam 在节目中透露离开 JYP 之后，还是和朴轸永 PD Nim 相处得很好。志效一听到就说：「和你还有我三个人不是也一起喝过酒吗？」BamBam 就回：「哦！是一起喝的吗？对～ PD Nim 还让我去煮小浣熊泡面，所以我还对他说『这个不是有机农』耶。」朴轸永对他说：「就去煮吧！」BamBam 听到后就去煮了 XD





「JYP食堂」在韩娱圈非常出名，吃进嘴里的东西几乎都是有机食品，更不使用塑胶、只使用陶瓷、不锈钢和玻璃等。朴轸永也曾表示：「我们公司的食堂是我很自豪的。一年的餐费大约是20亿韩元左右。」



而 BamBam 将在28日发行的首张个人正规专辑《Sour & Sweet》，专辑共有收录8首歌，以能够表现艺人或人类 BamBam 的象徵性关键词和实际经验爲基础制作的专辑，因此具有多样鲜明的概念。每首歌的个别故事都融合在一起，将展现独一无二、广泛的音乐世界。



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